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Павло Ткачук: «Частини та підрозділи Сухопутних військ ЗСУ надійно стоять на варті незалежності та свободи нашої держави»

Вероніка Рой

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Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук про відзначення Дня Сухопутних військ України:

«Сьогодні ми відзначаємо День Сухопутних військ України – свято найбільш могутнього виду Збройних Сил України! З’єднання, частини та підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України надійно стоять на варті незалежності та свободи нашої держави, щодня протистоять агресору, демонструють військову майстерність, армійську звитягу, патріотизм.

Сьогодні, перебуваючи у стані повної бойової готовності, Сухопутні війська у фронтових наметах і на блокпостах, у пунктах постійної дислокації та на полігонах, відзначають свій день.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, як провідний заклад вищої освіти Сухопутних військ, готує нові покоління високопрофесійних патріотів, фахівців механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, бойового (оперативного) та морально-психологічного забезпечення. Пишаюсь нашими випускниками – Героями України, лицарями державних нагород, які демонструють приклади беззастережної вірності Військовій Присязі та військовому обов’язку.

Сердечно вітаю весь особовий склад, а також ветеранів з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України!».

Фото: Facebook-сторінка Павла Ткачука

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