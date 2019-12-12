Львів’ян закликають долучитися до проєкту «Миколай для львівських десантників»

Львів’ян запрошують долучитися до проєкту «Миколай для львівських десантників» та допомогти зібрати подарунки для українських захисників. Про це повідомив військовий капелан, священнослужитель княжого храму святого Миколая Чудотворця ПЦУ у Львові Андрій Дуда, передає Духовна велич Львова.

У рамках проєкту «Миколай для львівських десантників», подарунки воїни отримають 18 грудня після Святкового Всенічного Богослужіння, а також 19 грудня після Архиєрейської Літургії об 11:00 у княжому храмі св. Миколая Чудотворця. Окрім того, подарунки мають отримати діти захисників 19 грудня після привітань, спільної молитви та показових виступів у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. А вже 28 грудня вирушить Миколай з дарунками на Схід. Небайдужі привезуть військовим смаколики, дитячі листи з малюнками, а також буде святкова вітальна програма.

Підтримати проєкт «Святий Миколай захисникам України» можна солодощами та фруктами, або грошовою пожертвою для їх закупівлі.

Скриньки для пожертв знаходяться:

в Княжому Храмі Св. Миколая Чудотворця;

вул. Б. Хмельницького, 28а;

у Львівському будинку офіцерів, вул. Театральна, 22;

Свято-Покровському храмі, мікрорайон Рясне-2.

Також фінансову допомогу можна надсилати на картку Приватбанку: 5168 7573 5375 3785

Телефон для детальнішої інформації: 0985261592