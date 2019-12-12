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Львів’ян закликають долучитися до проєкту «Миколай для львівських десантників»

Вероніка Рой

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Львів’ян запрошують  долучитися до проєкту «Миколай для львівських десантників» та допомогти зібрати подарунки для українських захисників. Про це повідомив військовий капелан, священнослужитель княжого храму святого Миколая Чудотворця ПЦУ у Львові Андрій Дуда, передає Духовна велич Львова.

 

У рамках проєкту «Миколай для львівських десантників», подарунки воїни отримають 18 грудня після Святкового Всенічного Богослужіння, а також 19 грудня після Архиєрейської Літургії об 11:00 у княжому храмі св. Миколая Чудотворця. Окрім того, подарунки мають отримати діти захисників 19 грудня після привітань, спільної молитви та показових виступів у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. А вже 28 грудня  вирушить Миколай з дарунками на Схід. Небайдужі привезуть військовим смаколики, дитячі листи з малюнками, а також буде святкова вітальна програма.

Підтримати проєкт «Святий Миколай захисникам України» можна солодощами та фруктами, або грошовою пожертвою для їх закупівлі.

Скриньки для пожертв знаходяться:

  • в Княжому Храмі Св. Миколая Чудотворця;
  • вул. Б. Хмельницького, 28а;
  • у Львівському будинку офіцерів, вул. Театральна, 22;
  • Свято-Покровському храмі, мікрорайон Рясне-2.

Також фінансову допомогу можна надсилати на картку Приватбанку: 5168 7573 5375 3785

Телефон для детальнішої інформації: 0985261592

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