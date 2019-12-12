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Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на лікування онкохворих діток

Вероніка Рой

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Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на лікування 62 діток, які борються з онкологією. Наразі вони проходять лікування у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Про це у Facebook повідомляє Благодійний фонд «Крила надії».

 

«Грудень – кінець року і запаси медикаментів та розхідних матеріалів у всіх лікарнях традиційно закінчуються. Але, якщо лікар призначив лікування дитині, яка бореться з раком, воно повинне відбуватися відповідно до плану та протоколу, бо від цього залежить перемога над хворобою. Не можна просто так зупинити лікування тільки через те, що у лікарні відсутній якийсь розчин або немає системи для введення медикаментів», – йдеться у повідомленні.

Також у благодійному фонді зазначають, що виникла нагальна потреба у забезпеченні ліками та розхідними матеріалами онкохворих дітей у січні.

«Зараз у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр у двох відділеннях є діти, що борються з раком. Для того, щоби кожен із них зміг продовжити лікування, потрібно: 2 тисячі 800 флаконів фізрозчину, 500 систем для інфузоматів, 5 вшивних катетерів. Це 100 тисяч гривень – і 62 дитини зможуть лікуватися далі», – додають у благодійному фонді.

Допомогти дітям:

  • Приватбанк: 5169330520555712 – «для онкохворих дітей»
  • р/р для Юросіб і тих, в кого рахунки не в приватбанку: UA543253210000026000060442841
  • Якщо ви за кордоном – https://is.gd/GD7MLq

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