6 вихованців ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 4 собачок та 2 котів, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«ЛКП «Лев» – місце, де збуваються мрії не лише безпритульних тварин, а й їхніх господарів, адже саме тут вони знаходять вірних друзів. Ми хочемо представити вам ніжних муркотунок та чудових собак, які уже готові стати вашими домашніми улюбленцями. Не проґавте свій шанс познайомитися з цими милими кудлатиками, завітайте в ЛКП «Лев»!», – йдеться у повідомленні.

Отож, нову домівку шукають:

Молода та слухняна чотирилапа красуня породи ердель-тер‘єр Меліса. в ЛКП «Лев» сподіваються, що хтось упізнає в хвостатій свою улюбленицю і забере додому. Якщо ні, то для Меліси шукають люблячих і відповідальних господарів.

Собака середнього віку Міранда. На жаль, чотирилапу зрадили господарі, які за нею не доглядали, адже хвостата має певні проблеми із зором. По характеру Міранда добра і лагідна, тож чудово підійде в родину, де є діти, які люблять тварин.

Молода й енергійна метиска ягдтер’єра Харлі. Чотирилапа добре гуляє на повідку, слухняна, має здібності до навчання і все ще чекає на свого господаря.

Вірний друг та охоронець Фреді, який досі в очікуванні свого господаря. Найбільша мрія хвостатого – давати лапу своєму люблячому господарю, який ніколи його не зрадить.

Лагідна киця з милими вушками Муся. Чотирилапа стане вірним другом та компаньйоном для свого господаря.

Ніжна муркотунка Соня. Шукаємо для неї відповідальних господарів.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест