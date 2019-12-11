Керівник «Первого канала» визнав фейковим сюжет про катастрофу Boeing 777 на Донбасі

Гендиректор пропагандистського «Первого канала» Костянтин Ернст визнав фейковим сюжет, у якому йшлося про те, що Boeing 777 над Донбасом міг збити український винищувач. Про це Ернст сказав в інтерв’ю виданню The New Yorker, передає DT.ua.

У листопаді 2014 року на «Первом канале» транслювали так звані «сенсаційні» кадри: якийсь «знімок» зі супутника, нібито знятий західними спецслужбами і переданий в Росію американським ученим, який демонструє «напад українського винищувача на літак».

Телеведучий тоді заявив про те, що «зображення підтверджує версію подій, про яку навряд чи чули на Заході». Але це зображення вже незабаром було визнано підробкою.

Журналіст The New Yorker запитав Ернста, чому його канал вирішив показати в ефірі те, що так легко було спростовано. На що він заявив, що це була проста помилка: «Так, ми люди, ми помилилися, але не навмисно».

У статті видання говориться, що пропаганда на російському ТБ зробила свою справу – рік потому опитування показало, що лише близько 5 відсотків росіян звинувачують свій уряд або бойовиків у знищенні літака.

Коли журналіст запитав Ернста про офіційний голландський звіт у справі MH17, той сказав, що його з журналістом розбіжності зводяться до «питання віри»: «Ви вважаєте, що голландський звіт є правдою, а я вважаю, що голландський звіт непрофесійний». Видання підкреслює, що така заява доречна при суперечці про релігію чи естетику, а не коли йдеться про сукупність наявних фактів.

Тим часом новина про «сенсаційний знімок» досі висить на сайті російського телеканалу без повідомлення про те, що це фейк.

Нагадаємо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.