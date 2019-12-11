10-річні стрияни стали чемпіонами світу з бальних танців

В Дубліні (Ірландія) 5-8 грудня відбувся чемпіонат світу з бальних танців (WDC Amateur League Open World Championships). Чемпіонами у категорії «Juvenile under 12» (вікова категорія до 12 років) стали 10-річні стрияни Давид Комарницький та Ангеліна Черковська. Про це повідомляє відділення НОК у Львівській області.

«Емоції переповнюють, серце вискакує з грудей особливо коли на паркеті залишається дві пари і оголошують друге місце, а це не ми і ти розумієш що вони перші, чемпіони світу! Я вами так горджуся діти, ви молодчинки, ми всі разом змогли це зробити, ви заслуговуєте на цю перемогу!», – написала на своїй сторінці в Facebook Ірина Марюк яка тренує спортсменів у Клубі спортивного танцю «Пролісок» (м.Стрий).

Бальні танці — різновид парних танців, упорядкованих та кодифікованих для спортивних змагань. Спортивні танці визнаються Міжнародним олімпійським комітетом, як кандидат в олімпійські види спорту.

Фото: НОК у Львівській області