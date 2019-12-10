Томос, «Гра престолів» та Зеленський: що українці найчастіше шукали в Google у 2019 році

Компанія Google Україна опублікувала топ-запити українців у 2019 році в популярній пошуковій системі. Про це повідомили в офіційному блозі компанії.

У категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про Володимира Зеленського, Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенка. Крім того користувачі Google цікавилися артистами MARUV, Потапом і Біллі Айлиш. Щодо людей, які пішли від нас в 2019 році, найбільше запитів було про російську співачку Юлію Началову, реп-виконавця Децл і фешн-директора московського ЦУМу Аллу Вербер.

В категорії «Фільми» цього року українці найчастіше шукали в Google психологічний трилер за мотивами коміксів «Джокер». Традиційно високий інтерес українських користувачів викликають продовження фільмів і кінокомікси, також до списку найпопулярніших фільмів за версією користувачів Google потрапили екранізація історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут» і новий фільм Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».

Лідером в категорії телевізійних шоу знову став пісенний конкурс «Євробачення», а в серіалах найвищий інтерес українців викликали фінальний сезон «Гри престолів» і драматичний міні-серіал «Чорнобиль».

«Покупкою року в Україні став новий iPhone 11; також українці цікавилися, де купити автокрісло і бустер, а також купівлею квитків МАУ і «Укрзалізниця».

Традиційно українці задають Google найрізноманітніші питання, і рік, що минає, не став винятком. У 2019 користувачі хотіли дізнатися, що таке Томос, подагра і формула Штайнмайера. Намагалися з’ясувати, як зробити Інстаграм темним, як перевірити себе в списках виборців і як їсти авокадо. А також цікавилися чому падає долар, чому Зеленський не прийшов на стадіон і чому в Києві туман.

Більше популярних запитів в пошуковій системі Google можна переглянути ТУТ.