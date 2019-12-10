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Львівські патрульні спіймали п’яним за кермом працівника СБУ

Вероніка Рой

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Сьогодні, 10 грудня, патрульні у Львові затримали нетверезим працівника Служби безпеки України у Львівській області.

 

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області, працівник СБУ керував автомобілем «БМВ 528». Те, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння помітив небайдужий громадянин, який повідомив про це копам.

«На вулиці Каховській патрульні виявили згаданий транспортний засіб. Водій перебував з ознаками сильного алкогольного сп‘яніння: запах алкоголю, нечітка вимова, нестійка хода. 36-річний водій відмовився надавати будь-які документи і демонстрував поліцейським посвідчення працівника однієї із служб. Від перевірки на стан сп‘яніння він відмовився. На нього винесли постанову за відсутність документів і склали протокол за керування в нетверезому стані», – повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Цей інцидент також вже прокоментували і  у пресслужбі СБУ у Львівській області

«Сьогодні у місті Львові співробітниками патрульної поліції було затримано працівника УСБУ у Львівській області, який за інформацією працівників поліції перебував в стані алкогольного сп’яніння за кермом. За даним фактом начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області ініційовано службове розслідування. У випадку підтвердження вказаного інциденту буде вирішуватись питання щодо звільнення вказаного співробітника з органів СБ України. Начальник управління висловив готовність надати повне сприяння правоохоронним органам в розслідуванні даного інциденту», – мовиться у повідомленні.

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