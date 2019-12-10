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Львів’ян запрошують на «Коляду» з усіма різдвяними традиціями

Андрій Котенський

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Львів’ян запрошують на концертну програму «Коляда» – авторський музичний проект популярної волинської співачки, композиторки, музикознавиці Тетяни Ціхоцької. Про це повідомляють організатори події.

 

Програма складається з популярних щедрівок та колядок, а також різдвяних пісень. Багато пісень написала сама Тетяна Ціхоцька, вони мало відрізняються від народних. Програма включає всі традиції різдвяних святкувань і відтворює атмосферу українського Різдва.

«Це музичний калейдоскоп вокальних та танцювальних номерів. Артисти відтворять сцени масових народних гулянь, колядуватимуть та віншуватимуть. Водитимуть «Маланку», «Козу», «засіватимуть». Славитимуть «Різдво Христове, «господарів», і «Нашу славну Україну». Популярне театралізоване дійство, що стало традиційним у Луцьку, збирає аншлаги вже більше ніж 15 років. І саме 2020 року на шанувальників «Коляди з Тетяною Ціхоцькою» чекає сюрприз, адже волинські артисти виступатимуть під супровід львівського оркестру», – йдеться в повідомленні.

У Львові концерт відбудеться 15 січня о 19:00 в Центрі Довженка на Сихові. Окрім того, виступи заплановано в Рівному, Тернополі та Луцьку.

На концерті виступатимуть: солістка – Тетяна Ціхоцька, бек-вокал – Тетяна Сорока, Оксана Штембурська, квартет «Акорд», ансамбль танцю «Волинянка» та інші. Пісні виконуватимуть а капела та в супроводі оркестру заслуженої академічної капели України «Трембіта»

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