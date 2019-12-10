Керівника Держекоінпекції Львівщини Миколу Маланича звільнили з посади

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов звільнив 15 керівників територіальних організацій. Серед них – і очільник Держекоінпекції Львівщини Микола Маланич.

«Відбулося щорічне оцінювання керівників територіальних підрозділів інспекції, я мав можливість з усіма познайомитись, переговорити і майже одразу попрощатись. Так вийшло, що з більшістю керівників у нас різні погляди і на минуле, і на майбутнє роботи в інспекції», – написав на своїй сторінці у Facebook Єгор Фірсов.

Зазначимо, Микола Маланич очолював Державну екологічну інспекцію у Львівській області з березня 2016 року.

Фото: ЛОДА