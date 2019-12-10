ОСТАННІ НОВИНИ

Керівника Держекоінпекції Львівщини Миколу Маланича звільнили з посади

Вероніка Рой

|

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов звільнив 15 керівників територіальних організацій. Серед них – і очільник Держекоінпекції Львівщини Микола Маланич.

 

«Відбулося щорічне оцінювання керівників територіальних підрозділів інспекції, я мав можливість з усіма познайомитись, переговорити і майже одразу попрощатись. Так вийшло, що з більшістю керівників у нас різні погляди і на минуле, і на майбутнє роботи в інспекції», – написав на своїй сторінці у Facebook Єгор Фірсов.

Зазначимо, Микола Маланич очолював Державну екологічну інспекцію у Львівській області з березня 2016 року.

Фото: ЛОДА

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...