ОСТАННІ НОВИНИ

Для пожежних машин, «швидких» та поліції у Львові розробляють систему «зелений коридор»

Соломія Головіна

|

У Львові розробляють автоматизовану систему роботи світлофорних об’єктів «зелений коридор», що допомагатиме екстреним службам зменшити час доїзду до місць призначення. Про це повідомив начальник управління безпеки міста Юрій Діль, передає пресслужба Львівської міської ради.

 

«Сьогодні маємо новини щодо майбутніх, пов’язаних з відеосистемою та автоматизацією, процесів роботи світлофорів. Так, вже сьогодні розробляємо автоматизацію роботи світлофорних об’єктів на основі загальноміської відеосистеми міста так званий «зелений коридор» для проїзду екстрених служб: пожежної, швидкої допомоги, поліції. Так, завдяки такій автоматизації – зменшується час доїзду відповідних служб до місця призначення під час екстреного виїзду», – зазначив Юрій Діль.

Також він додав, що на наступний рік на базі системи відеоспостереження у місті планують встановити інтернет-датчики, які будуть запобігати викраденню ліфтових котушок та дощоприймачів у будинках, а також датчики, які реагуватимуть на підвищення рівня пилу та газу у повітрі. Ці технології дозволять передавати екстрені повідомлення безпосередньо в управління безпеки міста, задля оперативного реагування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...