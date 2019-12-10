Для пожежних машин, «швидких» та поліції у Львові розробляють систему «зелений коридор»

У Львові розробляють автоматизовану систему роботи світлофорних об’єктів «зелений коридор», що допомагатиме екстреним службам зменшити час доїзду до місць призначення. Про це повідомив начальник управління безпеки міста Юрій Діль, передає пресслужба Львівської міської ради.

«Сьогодні маємо новини щодо майбутніх, пов’язаних з відеосистемою та автоматизацією, процесів роботи світлофорів. Так, вже сьогодні розробляємо автоматизацію роботи світлофорних об’єктів на основі загальноміської відеосистеми міста так званий «зелений коридор» для проїзду екстрених служб: пожежної, швидкої допомоги, поліції. Так, завдяки такій автоматизації – зменшується час доїзду відповідних служб до місця призначення під час екстреного виїзду», – зазначив Юрій Діль.

Також він додав, що на наступний рік на базі системи відеоспостереження у місті планують встановити інтернет-датчики, які будуть запобігати викраденню ліфтових котушок та дощоприймачів у будинках, а також датчики, які реагуватимуть на підвищення рівня пилу та газу у повітрі. Ці технології дозволять передавати екстрені повідомлення безпосередньо в управління безпеки міста, задля оперативного реагування.