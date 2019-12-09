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WADA заборонила Росії на чотири роки брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу

Вероніка Рой

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Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадами й чемпіонатами світу. Про пише Громадське з посилання на російське видання ТАСС.

 

Також WADA на 4 роки позбавило Росію права приймати чемпіонати світу та подавати заявки на їх проведення, а російське антидопінгове агентство (РУСАДА) позбавили статусу відповідності.

За рішенням WADA, «чисті» російські спортсмени зможуть виступати на змаганнях тільки під нейтральним прапором і без національного гімну РФ.

Як повідомила перша заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова, Росія звернеться у спортивний арбітраж в Лозанні для оскарження рішення WADA.

Рішення WADA набуде чинності через 21 день або після розгляду апеляції.

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