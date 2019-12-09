Казковий балет «Лускунчик», музика Бетховена та концерт «Con Amore»: тиждень у Львівській опері

Тиждень у Львівській опері буде надзвичайно музичним: звучатимуть фортепіанні сонати Людвіга ван Бетховена, хоровий концерт, фрагменти з найпопулярніших оперет, найвідоміші оперні арії композиторів світової класики і слова кохання в рамках концерту «Con Amore». Окрім цього Оперний театр запрошує поринути у світ казки разом із різдвяною історією балету «Лускунчик», відвідати подвійну виставу «Директор театру» / «Ключ на бруківці», оперу «Набукко», яка зробила знаменитим Д. Верді.

ВІВТОРОК, 10 Грудня – концерт «CON AMORE» (Дзеркальна зала)

Яскраві українській оперні виконавиці – сопрано Анастасія Янцур та мецо-сопрано Лілія Нікітчук виконають найвідоміші оперні арії композиторів світової класики. Протягом цього емоційного концерту лунатимуть слова кохання та нотки пристрасті.

Анастасія Янцур – сопрано

Лілія Нікітчук – мецо-сопрано

Диригент – Яна Кухарук

Початок о 19:00, квитки на концерт «CON AMORE».

СЕРЕДА, 11 Грудня – концерт «Бетховен-250. Цикл «32 сонати для фортепіано» (Дзеркальна зала)

У 2020 році увесь світ вшановуватиме 250-у річницю із дня народження славетного класика, німецького композитора Людвіга ван Бетховена.

До цієї дати відомий український піаніст, заслужений артист України Юрій Кот презентує цикл концертів, під час яких виконає усі 32 фортепіанні сонати Людвіга ван Бетховена. Перший концерт із циклу відбудеться у Дзеркальній залі Львівської національної опери 11 грудня 2019 року, на якому піаніст виконає перші 4-и сонати (Op. 2 і 7).

Початок о 19:00, квитки на концерт «Бетховен-250. Цикл «32 сонати для фортепіано».

ЧЕТВЕР, 12 Грудня – вистава «Директор театру» / «Ключ на бруківці»

Вистава складається з двох одноактних музичних комедій, – «Директор театру» В. А. Моцарта та «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» Ж. Оффенбаха.

Так, зингшпіль «Директор театру» В.А. Моцарта – це віртуозні арії на межі вокальних трюків у поєднанні із розмовними діалогами. У зингшпілі не тільки співають, а й розмовляють (діалоги виконуватимуться українською мовою), тому перипетії сюжету будуть зрозумілі глядачеві. Власне цей твір привідкриває завісу того, що коїться в театрі: його інтриги, чутки та скандали. У основі сюжету – історія про імпресаріо-директора театру Франка, який влаштовує кастинг у свою нову трупу. Кожна співачка хоче бути примадонною, а співак – прем’єром, і для досягнення цієї мети і отримання високого гонорару, вони готові на все.

Далі в історію про театральне закулісся майстерно «вплели» сюжет оперети «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» Ж.Оффенбаха. Місточком, який об’єднує два твори у одній виставі, є кастинг у театрі, в якому власне бере участь головний герой оперети Ж. Оффенбаха «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» – гульвіса-композитор Флорестан. Флорестан приходить на кастинг, який проводить директор Франк у першій історії. Він пропонує до постановки свій твір про любовний трикутник, героєм якого є, зокрема, і він сам. Флорестан вигадує анекдотичну історію про пригоди молодого гульвіси, що, рятуючись втечею від розлюченого чоловіка своєї коханки, потрапляє в спальню Сюзанни, яка щойно вийшла заміж і чекає на прихід свого нареченого.

Початок о 18:00, квитки на виставу «Директор театру» / «Ключ на бруківці».

ЧЕТВЕР, 12 Грудня – концерт «Хорова Україна #бароко#класицизм» (Дзеркальна зала)

Концерт виконуватиме LvivOpera Chamber Choir – молодий колектив, котрий був створений спеціально в рамках проєкту. Учасники хору – професійні музиканти, студенти та випускники ЛНМА ім. М.В. Лисенка. Диригент – Вадим Яценко.

Програма концерту:

Микола Дилецький

Хоровий концерт «Іже образу твоєму»

З чотирьохголосої Літургії: «Херувимська пісня», «Милость мира»

Хоровий концерт «Вошел єси во церков»

Симеон Пекалицький

Літургія: «Іже херувими»

Герман Левицький

Партесний концерт №6 «Сосуд священнійший»

Степан Дехтярев

Хоровий концерт №57 «Блажен муж»

Дмитро Бортнянський

Хоровий концерт №16 «Вознесу тя Боже мой»

Хоровий концерт №4 «Воскликніте Господеві вся земля»

Артемій Ведель

Хоровий концерт №26 «К тебі, Господи, воззову»

Початок о 21:00, квитки на концерт «Хорова Україна #бароко#класицизм».

П’ЯТНИЦЯ, 13 Грудня; НЕДІЛЯ, 15 Грудня – балет «Лускунчик» П. Чайковського

Історія про те, як дерев’яна лялька виявилася зачарованим принцом, який за допомогою доброї і самовідданої дівчинки Марі переміг злого Мишачого короля, – не просто красива казка. Це схвильована розповідь про той швидкоплинний час, коли на зміну безтурботному дитинству приходять світлий смуток юності, мрії про кохання і гармонію.

13 грудня, початок о 18:00, квитки на балет «Лускунчик»

15 грудня, початок о 12:00, квитки на балет «Лускунчик».

СУБОТА, 14 Грудня – концерт «Vivat оперета!»

У нього увійшли найкращі фрагменти з найпопулярніших оперет найвидатніших композиторів, що творили в цьому жанрі. Зокрема, це Й.Штраус, Ф.Легар, І.Кальман, Ж.Оффенбах. Концерт присвячений шанувальникам так званого легкого жанру. Ви почуєте голоси молодих солістів театру, які чарують красою вокалу, майстерністю сценічного руху й акторської гри. Декорації й костюми захоплюють вишуканістю, доповнюють відчуття свята.

Початок о 19:00, квитки на концерт «Vivat оперета!».

НЕДІЛЯ, 15 Грудня – театральний вечір музики Генрі Перселла «MUSIC FOR A WHILE» (Дзеркальна зала)

Трагедія, комедія і драма – все це є у музиці англійського композитора Перселла – коли кожен твір, буквально, маленька вистава. Відома актриса і співачка Наталія Половинка відкриває кулісу, і співом веде в ігровий світ образів Перселла.

«У музиці Перселла слово – грає. Це плач і радість серця, яке мовить безпосередньо, коли часто сьогодні смисл замерзає на вустах і не вимовляється. Вона написана для нас нинішніх, бо кожен так потребує співчуття, тепла, миру; забутого затишку, коли всі на світі є вдома. Рідковиконувані пісні і відомі арії англійського барокового композитора Генрі Перселла», – розповідає Наталія Половинка.

Виконують: Наталія Половинка – мецо-сопрано; Юрій Гуран – блок-флейта; Павло Гречка – клавесин.

Початок о 15:00, квитки на концерт «MUSIC FOR A WHILE».

НЕДІЛЯ, 15 Грудня – опера «Набукко» Д. Верді

Саме ця опера 28-річного композитора мала величезний успіх на сцені, стала твором, після якого Верді, що пережив провал двох попередніх опер і особисту трагедію, підбадьорився і знову повернувся до творчості.

Звернути увагу на лібрето Солера «Навуходоносор» умовив Джузеппе Верді імпресаріо театру Ла Скала Мереллі. Біблійний сюжет про каяття в своїх гріхах і перехід через страждання до істинної віри вавилонського царя, про страждання нещасних євреїв, підступність Абігаїль, дочки Навуходоносора, яка прагне за всяку ціну добитися влади, направду схвилював Верді. Прем’єра, яка відбулася 9 березня 1842 року в Ла Скала, викликала фурор. Верді за один день став знаменитим. «Із опери «Набукко» дійсно почалася моя творча кар’єра», – говорив Верді.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Набукко».

Фото: Оперний театр