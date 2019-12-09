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До Львова привезуть ікону та мощі святого апостола Андрія Первозванного

Вероніка Рой

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У четвер, 12 грудня, до почитання у академічному храмі св. Іоана Золотоустого ПЦУ, що на вул. Лисенка, 43, виставлять ікону святого апостола Андрія Первозванного із його мощами. Про це повідомляє «Духовна велич Львова» з посиланням на протоієрея Назарія Лозинський.

 

Як повідомляється, 12 грудня на Всенічній, перед святом Андрія, о 17:00 буде виставлено до почитання ікону святого апотсола Андрія Первозванного із його святими мощами. 13 грудня буде Божественна Літургія о 9:00, а ввечері о 17:00 прочитають Акафіст апостолу Андрію.

Ікона буде в храмі до неділі. У цей храм св. Іоана Золотоустого відчинено щоденно з 7:00 до 19:00.

Фото: Духовна велич Львова

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