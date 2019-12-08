Збройне пограбування у Львові. Нападника зафіксували на камеру

Сьогодні близько 17:30 на вулиці Володимира Великого, 20 невідомий зайшов в МАФ наставив предмет схожий на зброю на продавця і забрав гроші з каси. Про це повідомив координатор Варта1, Ігор Зінкевич.

Якщо хтось впізнав дану особу, або помітив його чи знає місце його перебування, негайно сповістіть на «102».

Нападник може мати при собі вогнепальну зброю то ж в жодному разі не намагайтесь затримувати його самостійно.

Інформацію про напад на магазин підтвердили у Нацполіції Львівщини.

Фото: Варта1