Українка стала чемпіонкою світу з тайського боксу

Львів’янка Олена Овчиннікова стала чемпіонкою світу з муай-тай за версією WBC, у ваговій категорії до 57 кг, повідомляє PLAYPRO.media.
Олена не залишила шансів на перемогу своїй французькій опонентці Сінді Сільвестр, яка, до слова, є дворазовою чемпіонкою світу.
Українка з перших хвилин продемонструвала, що налаштована забирати титул і вже на старті поєдинку відправила Сінді Сільвестр у нокдаун.
В наступних раундах перевага теж була за Оленою. Вона атакувала француженку короткими серіями і мала декілька нагод достроково завершити поєдинок. Але бій тривав всі 5 раундів: Олена стала чемпіонкою світу за рішенням суддів.
До слова поєдинок проходив у Львові.
Фото: Володимир Якимчук та Андрій Сідлецький
Андрій Котенський