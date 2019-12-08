ОСТАННІ НОВИНИ

Українка стала чемпіонкою світу з тайського боксу

Андрій Котенський

|

Львів’янка Олена Овчиннікова стала чемпіонкою світу з муай-тай за версією WBC, у ваговій категорії до 57 кг, повідомляє PLAYPRO.media.

Олена не залишила шансів на перемогу своїй французькій опонентці Сінді Сільвестр, яка, до слова, є дворазовою чемпіонкою світу.

Українка з перших хвилин продемонструвала, що налаштована забирати титул і вже на старті поєдинку відправила Сінді Сільвестр у нокдаун.

В наступних раундах перевага теж була за Оленою. Вона атакувала француженку короткими серіями і мала декілька нагод достроково завершити поєдинок. Але бій тривав всі 5 раундів: Олена стала чемпіонкою світу за рішенням суддів.

До слова поєдинок проходив у Львові.

Фото: Володимир Якимчук та Андрій Сідлецький

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...