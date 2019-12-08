Українка стала чемпіонкою світу з тайського боксу

Львів’янка Олена Овчиннікова стала чемпіонкою світу з муай-тай за версією WBC, у ваговій категорії до 57 кг, повідомляє PLAYPRO.media.

Олена не залишила шансів на перемогу своїй французькій опонентці Сінді Сільвестр, яка, до слова, є дворазовою чемпіонкою світу.

Українка з перших хвилин продемонструвала, що налаштована забирати титул і вже на старті поєдинку відправила Сінді Сільвестр у нокдаун.

В наступних раундах перевага теж була за Оленою. Вона атакувала француженку короткими серіями і мала декілька нагод достроково завершити поєдинок. Але бій тривав всі 5 раундів: Олена стала чемпіонкою світу за рішенням суддів.

До слова поєдинок проходив у Львові.

Фото: Володимир Якимчук та Андрій Сідлецький