Свiтовий конґрес українців закликає до екуменічного молебну за Україну

Світовий конґрес українців запрошує приєднатися до екуменічного молебня за Україну, який відбудеться в Парижі, об 12.00. Про це йдеться на сторінці СКУ у Фейсбук.

Конґрес закликає єднатися в молитві за Україну та за майбутнє всього українського народу.

«Молитва завжди єднала український народ, навіть у найскладніші історичні часи. Молитва є світлим дороговказом для кожного з нас у час тривоги та роздоріжжя. Вона надає сили продовжувати торувати непростий шлях, дарує мудрість, мир та Боже благословення», – йдеться у повідомленні.

Молебень відбудеться після Літургії в Паризькому соборі святого Володимира під сослужінням о. Володимира, священика Собору Св. Володимира (УГКЦ), та о. Андрія, священика парафії Св. Апостола Симона Зилота (УАПЦ).

Початок служби о 13.00, за Київським часом.