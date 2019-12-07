– З дозвіллям більшості молоді все зрозуміло. А яка ситуація зі старшими? Чи правда, що важливу роль для мешканців східних областей відіграє телебачення, при чому не будь-яке, а саме російське?



– Так, у нас здавна всі дивилися російське телебачення. Воно мало суттєві переваги над українським, бо мало більше різноманітних документальних й розважальних програм. У нашій сім'ї російське телебачення теж дивилися усі. Я обожнюю теніс, тому віддавав перевагу спортивним передачам, а на українських телеканалах чомусь взагалі не показували тенісу. Щодо новин, то їх наша родина дивилася як на російських, так і на українських каналах. Я особисто найчастіше вмикав «5 канал». Згодом настав переломний момент, коли я зовсім перестав вірити російському телебаченню. Трапилося це після проукраїнського мітингу, учасники якого виступили проти приєднання до Росії. Я тоді був на роботі, але деякі мої друзі на нього пішли. У цей день на мітингувальників побили «тітушки», а коли потім я ввімкнув новини на якомусь російському каналі, то почув: «Митингующие националисты избили жителей города». У мене всередині все похололо. Я більше не зміг вірити російським каналам.



– Але ж інші люди вірили?



– Дуже дивно, але так, справді вірили. Раніше люди довідувалися про новини в Авдіївці безпосередньо з телевізора, і як би це дико не звучало, але вірили йому більше, ніж тому, що могли самі побачити… Телебачення відігравало дуже велике значення для місцевих. Тому, думаю, під час окупації дехто з хлопців, аби заробити грошей, вступав до лав російської армії. Їм здавалося, що все буде просто: зароблять грошей і підуть собі, робитимуть, що хочуть. Насправді ж росіяни використовували цих хлопців як гарматне м'ясо.



– І не зважаючи на це ширилася думка, що українська армія – погана, саме вона вбиває своїх же земляків?



– Так.



– А так званий «референдум» щодо статусу «Донецької народної республіки» у 2014 році? Ви на нього ходили?



– Ні, я не ходив. Біля мого дому знаходилась школа, тому я бачив, як по її периметру під час цього «референдуму» ходила ціла купа озброєних людей. Я навіть не думав йти за таке голосувати... Серед моїх друзів теж не було тих, хто ходив би на цей псевдореферендум.



Якось в Донецьку я бачив великий мітинг на підтримку «ДНР». Аби зібрати на нього таку кількість людей, треба дуже постаратися. Думаю, що більшість із них стояла за гроші, її просто привезли туди. Можливо, частину людей примусили прийти погрозами. В око впадав їхніх зовнішній вигляд, бо «протестувальники» виглядали, радше, як безхатьки. Де їх тільки взяли, незрозуміло. Крім того, на такі мітинги звозили ще й росіян. Я це зрозумів через те, що вони плутали час на годиннику й називали бордюри «поребриками».



Звичайно, серед всіх «мітингувальників» були донеччани, які дійсно виходили продемонструвати свою антиукраїнську позицію. Та я не вірю, що їх було настільки багато. Я на власні очі бачив купу автобусів, якими цих людей привозили.



– Можливо, не дуже ґречне питання, але звідки у Вас така проукраїнська позиція, адже Ви зростали і формувались як особистість у такому відверто проросійському середовищі?



– Взагалі ще до війни мені не подобалось те, що я чув про Росію. У мене не було до неї якихось симпатій, я не мав примарних ілюзій. Із приходом війни в мене виникло просте питання до тих людей з проросійською позицією, яких я знаю особисто. Ви ж усі з самого дитинства вболівали за «Динамо», «Шахтар», збірну України. Це – ваші герої. Так само всі ці емоції до футболу можна перенести й на інші площини. Але уявімо собі, що я раптом у Московії, чи є в мене там герої? Немає.

