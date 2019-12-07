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Російські терористи тиждень не віддавали тіло українського офіцера

Андрій Котенський

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Представники так званої «ДНР» повернули Україні тіло загиблого Дмитра Каплунова, який був співробітником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом «Альфа». Про це повідомив народний депутат від партії «Голос», ветеран Роман Костенко, повідомляє Громадське.

 

Він закликав з’ясувати, як і чому тіло загиблого українця опинилося у бойовиків.

«Героя України Полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім хто доклав зусиль! Давайте поховаємо воїна і розберемося, чому його тіло виявилося у руках ворогів! Бо є правило: «Забороняється залишати убитих і поранених товаришів в розташуванні противника», — написав депутат.

Згодом цю інформацію підтвердили у Службі безпеки.

«Україні вдалося повернути рідним тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова… Родина, друзі, колеги Дмитра зможуть попрощатися з ним і гідно поховати Героя, який віддав своє життя за Україну», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі від вибуху на невідомих пристроях загинули двоє українських військових. Під час виконання завдання двоє солдатів підірвалися на невідомих вибухових пристроях, вони померли на місці. 3 грудня президент Володимир Зеленський надав їм звання Героїв України з відзначенням ордена «Золота Зірка».

Одним з них і був Дмитро Каплунов. Він загинув під час виконання бойового завдання у «сірій зоні» на Донбасі. Ще 2 грудня через представників СЦКК та СММ ОБСЄ офіційно попросили віддати тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Відтоді перемовини з представниками «ДНР» кілька разів зривалися з різних причин.

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