Полякам покажуть проморолик про Україну

У кінотеатрах Варшави, Гданська, Гдині та Вроцлава перед кожним сеансом фільму показуватимуть проморолик про Україну «Travel and Enjoy Ukraine Now». Про це повідомляє посольство України в Польщі на своїй сторінці у Facebook.

Проморолик про Україну перед кожним сеансом фільму побачать глядачі мережі кінотеатрів «Helios» у Варшаві, Гданську, Гдині та Вроцлаві.

Проект реалізується завдяки співпраці Посольства України в Республіці Польща з найбільшою мережею кінотеатрів у Польщі «Helios» та з туристичним оператором JC Travel Ukraine.

Кампанія показу промоції України також стартувала на двох центральних телеканалах Польщі групи TVN: TVN 24 BiS та Travel Channel.

Побачити відео можна буде до 19 грудня 2019 р.

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«Сподіваємось, що в такий спосіб ми заохотимо ще більшу кількість іноземних туристів подорожувати Україною, інвестувати в економіку нашої держави і просто приятелювати з гостинними українцями. Ласкаво просимо в Україну! Come and Experience! Enjoy Ukraine Now», – йдеться у повідомленні українського посольства.