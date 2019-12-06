«Вони перейшли межу»: з МОЗ йде майже весь директорат

Керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко з майже усією своєю командою звільниться з Міністерства охорони здоров’я до кінця року. Про це вона написала на сторінці у Faceebook.

Ірина Литовченко заявила, що до кінця року залишить міністерство разом із практично усією своєю командою. Причиною назвала ціннісні і світоглядні розбіжності, які роблять неможливою подальшу роботу в МОЗ.

«В обід майже державний секретар МОЗ (документи на її призначення без випробувального терміну вже надіслані в Кабмін) зателефонувала системним адміністраторам сайту (це одне із державних підприємств МОЗу) та сказала, що у них є 5 хвилин, щоб із сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду – новини, фотографії, відео – абсолютно все», – написала Ірина Литовченко.

Вона зазначила, що вказівку державного секретаря виконали і згодом надійшло наступне доручення: розмістити на сторінці міністерства повідомлення, ніби відбувся технічний збій і всі новини з сайту зникли випадково, і ось вже сервер відремонтовано та все знову працює.

«Це відверта брехня, про яку знає все міністерство. Я попередила, що якщо вони примушують мене брехати на сторінці міністерства, на своїй сторінці і розповім правду. Вранці це добили «офіційним» повідомленням про технічні роботи на сайті, яке повісили вчорашньою датою», – додала Литовченко.

Також директор стратегічного планування розповіла, що це вже не перша спроба міністерства підставити своїх підлеглих та прикрити чергову невдачу поганими державними службовцями.

«За 100 днів уряду нас лякали аудитом і перевірками, натравлювали на мене СБУ, погрожували тітушки, підсовували підсадних співробітників, давали нереалістичні доручення, що протирічать одне одному… Жодного разу моя команда не відмовилася виконувати свій обов’язок державних службовців та виконувала всі найнедолугіші завдання», – написала Ірина Литовченко.

Вона додала, що вже 3 місяці в міністерстві відбувається повний хаос, позаяк немає затвердженого розподілу повноважень між заступниками міністра, відсутні стратегічні напрямки та пріоритети.

«Паралельно міністерство обростає все більшою кількістю персонажів з неоднозначною репутацією, які чекають на можливість відірвати шматочок державного бюджету: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рижак та Чумак», – написала Литовченко.