Українця Ломаченка визнали найкращим боксером року за версією WBO

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO), українець Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером року за версією WBO. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Українця нагородили на Конгресі WBO в Токіо.

Останній поєдинок Ломаченко провів у вересні. Він переміг британця Люка Кемпбелла рішенням суддів. Таким чином, Ломаченко зберіг за собою чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA в легкій вазі та отримав ще один – за версією WBC, який на момент бою був вакантним.