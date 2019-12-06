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Українську легкоатлетку впіймали на допінгу

Ольга Денисяка

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Українську легкоатлетку Ольга Корсун на два роки відсторонили від участі у змаганнях через порушення антидопінгових правил. Ольга Корсун поверне золоту медаль і пропустить Олімпіаду-2020. Дане рішення було прийнято Федерацією легкої атлетики України, повідомляє УНІАН.

 

Термін відсторонення буде відраховуватися з 12 липня 2019 і завершиться 11 липня 2021 року. Таким чином, Ольга Корсун не зможе взяти участь в Олімпійських іграх у Токіо. Крім того, анульовано всі результати Корсун, починаючи з липня, у тому числі – золоту медаль у потрійному стрибку на Всесвітній Універсіаді в Неаполі.

«В Неаполі Корсун відразу після виступу здала аналізи WADA. В її організмі виявили сліди діуретиків (сечогінних препаратів). Міжнародна федерація проінформувала нас про цю проблему, ми вирішили відсторонити спортсменку від виступів на два роки», – повідомив генсекретар ФЛАУ Михайло Медвідь.

Колишній старший тренер збірної України зі стрибків у довжину Анатолій Голубцов пояснив, що  спортсмени приймають сечогінні препарати, щоб зганяти вагу та стимулювати м’язи.

«Якщо б у неї було виявлено анаболічні препарати, то було б рішення про відсторонення на 4 роки. Все-таки діуретики не вважають хтозна-яким допінгом. Не скажу, що вони дають велику або вирішальну перевагу над суперником, але спортсмен завдяки їм опиняється в кращих умовах», – зазначив Анатолій Голубцов

Фото: УНІАН

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