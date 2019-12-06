Україна увійшла у п’ятірку країн, де зафіксували найбільше випадків кору

Україна потрапила в 5-ку країн світу, в яких зафіксували найбільше випадків кору. На ці п’ять країн припадає майже половина всіх випадків захворювання на кір в усьому світі. Про це пише УП. Життя з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я.

П’ять країн, у яких зафіксували найбільше випадків захворювання на кір у 2018-му:

Демократична Республіка Конго,

Ліберія,

Мадаґаскар,

Сомалі

Україна.

Більше 140 тисяч людей у світі померло під кору у 2018 році. Більшість з них – діти до п’яти років.

У ВООЗ зазначають, що за цей рік зареєстрували понад 413 тисяч випадків. У минулому році ця цифра становила приблизно 353 тисячі. Тенденція до зростання захворюваності на кір зберігається у 2019,

Ці дані показують, що кір може мати довгостроковий негативний вплив на здоров’я, оскільки вірус пошкоджує пам’ять імунної системи протягом декількох місяців або навіть років після зараження.

Ця «імунна амнезія» робить тих, хто вижив, уразливим перед іншими потенційно смертельними захворюваннями, як-от грип або сильна діарея, завдаючи шкоди імунному захисту організму.

«Той факт, що будь-яка дитина помирає від хвороб, які можна попередити за допомогою вакцин, таких як кір, є відвертоб образою і колективною нездатністю захистити найбільш вразливих дітей в світі», – каже генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

Нагадаємо, кір – це дуже небезпечне і заразне захворювання, ліків від кору не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, які не отримали профілактичні щеплення, знаходяться у зоні ризику. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – тільки вакцинація.