ОСТАННІ НОВИНИ

Україна увійшла у п’ятірку країн, де зафіксували найбільше випадків кору

Вероніка Рой

|

Україна потрапила в 5-ку країн світу, в яких зафіксували найбільше випадків кору. На ці п’ять країн припадає майже половина всіх випадків захворювання на кір в усьому світі. Про це пише УП. Життя з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я.

 

П’ять країн, у яких зафіксували найбільше випадків захворювання на кір у 2018-му:

  • Демократична Республіка Конго,
  • Ліберія,
  • Мадаґаскар,
  • Сомалі
  • Україна.

Більше 140 тисяч людей у світі померло під кору у 2018 році. Більшість з них – діти до п’яти років.

У ВООЗ зазначають, що за цей рік зареєстрували понад 413 тисяч випадків. У минулому році ця цифра становила приблизно 353 тисячі. Тенденція до зростання захворюваності на кір зберігається у 2019,

Ці дані показують, що кір може мати довгостроковий негативний вплив на здоров’я, оскільки вірус пошкоджує пам’ять імунної системи протягом декількох місяців або навіть років після зараження.

Ця «імунна амнезія» робить тих, хто вижив, уразливим перед іншими потенційно смертельними захворюваннями, як-от грип або сильна діарея, завдаючи шкоди імунному захисту організму.

«Той факт, що будь-яка дитина помирає від хвороб, які можна попередити за допомогою вакцин, таких як кір, є відвертоб образою і колективною нездатністю захистити найбільш вразливих дітей в світі», – каже генеральний директор ВООЗ  Тедрос Адханом Гебрейсус.

Нагадаємо, кір – це дуже небезпечне і заразне захворювання, ліків від кору не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, які не отримали профілактичні щеплення, знаходяться у зоні ризику. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору –  тільки вакцинація.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку
Соломія ГОЛОВІНА
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку

Сцена розкішної Львівської національної опери, повна зала людей. Щемке хвилювання. І тут звучить: «Гран-прі Міжнародного...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...