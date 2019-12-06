Нічні заморозки та ожеледиця: якої погоди львів’янам чекати на вихідних

Цими вихідними на території Львова та області очікують нічні заморозки, істотних опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, згідно із прогнозом 7 грудня очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадiв. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5 – 10 м/с. Температура вночi 1 – 3º морозу, вдень 2 – 4º тепла.

У неділю, 8 грудня, прогнозують 2-4 градуси тепла, можливий мокрий сніг. Вдень повітря прогріється до 6 градусів тепла. Прогнозують невеликий доз. Вітер південно західний 5-10 м/с.