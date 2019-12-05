Українці зможуть спілкуватися з держорганами через месенджери

Кабінет міністрів України планує запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери у смартфоні. Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, це здешевить вартість одного контакту для бюджету.

«Це дозволить обслуговувати громадян якісніше. Адже, на відміну від письмових звернень, можна уточнювати інформацію, щоб не футболити, а давати відповідь по суті», – мовиться у повідомленні

Крім цього, за словами Дубілета, Кабмін запускає пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць.

«Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах. Причому ми хочемо зробити акцент на ті регіони, де найскладніше знайти роботу. Наприклад, це буде один з варіантів працевлаштування для тих держслужбовців, які потрапили під нашу масову оптимізацію. Найпрекрасніше в чатах є те, що так можна контролювати якість ведення діалогу», – пояснив Дубілет.

Він вважає, що на відміну від телефонного дзвінка, паперової відповіді або очного візиту, можна буде налаштовувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників.

Днями вже запустили перші чат-консультації для Міністерства соцполітики. У найближчі місяці планують охопити всі основні напрямки.