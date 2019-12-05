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Українка здобула «срібло» на етапі Кубка світу з біатлону

Андрій Котенський

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Українська біатлоністка Юлія Джима стала призеркою індивідуальної гонки першого етапу Кубка світу із біатлону, що проходить у шведському Естерсунді. Стартувавши у невигідній групі, на вже добре розбитій трасі Джима ідеально відстрілялася на чотирьох вогневих рубежах і в підсумку фінішувала другою.

 

Перемогу здобула француженка Жустін Бреза, а замкнула трійку лідерів її партнерка по команді – Жюлья Сімон!

Ще одна молода українка, Даря Блашко, із двома хибами на першому рубежі здобула свої перші кубкові очки, і показала кращий результат в кар’єрі – 21 місце!

Віта Семеренко і Настя Меркушина допустили по три хиби і в підсумку фінішували 28-ю та 31-ю відповідно.

Не склалася стрільба у Валентини Семеренко, яка фінішувала аж 57-ю.

Фото: biathlon.com.ua

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