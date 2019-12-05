У МВС розповіли, скільки коштуватиме відновити водійське посвідчення онлайн

Відновити посвідчення водія після запуску нового онлайн-сервісу можна буде за 201 гривню. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає пресслужба МВС.

Він повідомив, що для того, аби замовити чи відновити посвідчення водія потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті.

«Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який може бути співставленний з інформацією в реєстрах. Ви заходите в електронний кабінет водія, зазначаєте, що ви тратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про те, що у вас немає протипоказань. Потім обираєте, де вам буде зручно забрати посвідчення водія, сплачуєте 201 гривню бланка і вам приходе повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час», – сказав він.