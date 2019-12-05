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У Городоцькому районі невідомий підстрелив собаку

Вероніка Рой

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У понеділок, 2 грудня, в одному із сіл в Городоцьку районі невідомий підстрелив собаку. Про цей інцидент спершу у Facebook-групі повідомила «Все про Городок» місцева жителька Аня Успенська.

 

«Біля 10 години у селі Черляни було підстрелено собаку, який жив собі, нікого не чіпав. А ні, зачепив легенько одну собаку, за що поплатився можливістю ходити. Постріл – в хребет, купа крові. Пес не відчуває задніх лап. А його любили, годували, піклувалися. До речі, куля є, заява буде!!!!», – написала Аня Успенська.

Фото: з скріншот з відео

За її словами, собака на ім’я Лесик зараз перебуває у ветеренарній клініці.

«Лесика прооперували, ймовірність повернення до нормального життя 2-3 відсотки. Ветеринари витягли дві кульки. З однією він ходив вже давно, це не значне поранення (пневматика), не несло значної загрози. Друга – вчорашня (малокаліберний пістолет) пуля (свинець). Вона була деформована від пострілу у спину (хребет)», – додала Аня Успенська.

У поліції ж зазначають, що в Городоцьке відділення поліції 4 грудня звернувся 26-річний місцевий мешканець, який повідомив, що кілька днів тому він виявив біля свого будинку безпритульного собаку, який стікав кров’ю.

«Чоловік доставив пса у місцеву ветеринарну клініку, звідки його перевезли у Львів, де прооперували. Під час операції ветеринар вилучив з тіла собаки дві металеві кульки», – йдеться у повідомленні пресслужбі поліції Львівщини.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.  Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

Також Роман Завалій у цій же Facebook-групі повідомлення, в якому йдеться про те, що місцеві мешканці розшукують «мисливця» на собак.

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