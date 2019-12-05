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Російська пропагандистка Скабєєва додзвонилася до Зеленського: він після кількох речень поклав слухавку

Вероніка Рой

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва додзвонилася до президента України Володимира Зеленського та запропонувала «поговорити». Говорили вони недовго: після кількох речень Зеленський поклав слухавку. Запис розмови оприлюднили в ефірі телеканалу «Россия1», передає Громадське.

 

«Приводом» для дзвінка стала зустріч «нормандської четвірки», яка запланована на 9 грудня.

Після того, як Скабєєва представилася і перепросила, що відволікає, Зеленський сказав: «Ви зараз на гучномовці. Я завжди перериваюсь, коли якісь бесіди. Тому що думаю, чи не трапилося щось у когось там. Але оскільки я розумію, що у вас нічого не сталося, не відбулося, ні з вашими близькими та рідними, я тоді вибачте продовжу спілкування зі своїми колегами».

Після цього президент поклав слухавку. Коментуючи цей дзвінок в ефірі Скабєєва назвала Зеленського «страшно делікатною, вельми тактовною і дуже приємною у спілкуванні людиною».

Скабєєва також запропонувала Зеленському дати їй інтерв’ю та попросила усвідомити, що «Росія не агресор».

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