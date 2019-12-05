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ДБР готує Порошенку другу підозру

Ольга Денисяка

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Державне бюро розслідувань готує ще одну підозру п’ятому президенту України та чинному депутату від «Європейської Солідарності» Петру Порошенку. Про це заявив директор ДБР Роман Труба на зустрічі з журналістами 5 грудня, передає hromadske.

 

«Триває підготовлення другого проєкту підозри Порошенку. Це провадження про незаконне призначення Семочка», – сказав директор ДБР.

За словами Романа Труби, ДБР провело слідчі дії, які свідчать про можливий злочин з боку Порошенка.

Раніше журналісти встановили, що між Порошенком та колишнім заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Сергієм Семочком могла бути домовленість про незаконне звільнення розвідника, яке він тепер оскаржує у суді.

Нагадаємо, 18 листопада Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури проєкт підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Проєкт підозри стосується можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

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