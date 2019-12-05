ДБР готує Порошенку другу підозру

Державне бюро розслідувань готує ще одну підозру п’ятому президенту України та чинному депутату від «Європейської Солідарності» Петру Порошенку. Про це заявив директор ДБР Роман Труба на зустрічі з журналістами 5 грудня, передає hromadske.

«Триває підготовлення другого проєкту підозри Порошенку. Це провадження про незаконне призначення Семочка», – сказав директор ДБР.

За словами Романа Труби, ДБР провело слідчі дії, які свідчать про можливий злочин з боку Порошенка.

Раніше журналісти встановили, що між Порошенком та колишнім заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Сергієм Семочком могла бути домовленість про незаконне звільнення розвідника, яке він тепер оскаржує у суді.

Нагадаємо, 18 листопада Державне бюро розслідувань направило до Генеральної прокуратури проєкт підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Проєкт підозри стосується можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.