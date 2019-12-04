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Нову митницю запустять 8 грудня, – рішення уряду

Вероніка Рой

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Сьогодні, 4 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про запуск Нової Митниці з 8 грудня 2019 року. Про це повідомляється на сайті Нової митниці.

 

Зокрема, повідомляється, що з 8 грудня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

«Нарешті ми офіційно запускаємо роботу Нової митниці, це дозволить ефективніше трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проекти, суттєво змінити кадровий склад. Продовжуємо працювати над тим, щоб перезавантажити роботу служби, зламати негативний стереотип про митницю, який формувався протягом довгих років, та перекрити  потоки контрабанди в країну», – зазначив очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

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