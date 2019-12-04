Нардеп з «Опозиційної платформи – За життя» встановив рекорд з кнопкодавства

Народний депутат Володимир Кальцев з фракції «Опозиційна платформа – За життя» 3 грудня вісім разів порушив процедуру особистого голосування під час голосувань на ранковому пленарному засіданні щодо законопроекту про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№2116) та один раз під час реєстрації народних депутатів на вечірнє засідання. Дев’ять порушень процедури особистого голосування – це рекорд Верховної Ради 9-го скликання, інформує «ЧЕСНО».

Також зазначається, що це вже шостий народний депутат з фракції ОПЗЖ, котрого спіймали на кнопкодавстві у цьому скликанні.

Кальцев кнопкодавив під час голосувань щодо семи поправок до законопроекту про перезапуск ДБР, а також під час голосування щодо цього акта у другому читанні та в цілому:

Поправка №127 нардепа від ОПЗЖ Григорія Мамки.

На відео видно, як Кальцев прикриває ліву руку аркушем паперу та кнопкодавить.

Це також підтверджує табло Верховної Ради, де видно, що місце Кальцева й сусіднє з ним, де сидить нардеп-мажоритарник від ОПЗЖ Олександр Пономарьов, світяться зеленим кольором. Упродовж наступних семи голосувань Кальцев натискає на кнопки саме на пульті відсутнього Пономарьова. Обидва депутати родом із Запорізької області. Цікаво, що 14 листопада Пономарьов кнопкодавив замість Кальцева.

Поправка №131 нардепів від «Європейської солідарності» Ірини Геращенко, Марії Іонової та Ростислава Павленка. Кальцев натиснув на дві кнопки «за». Поправка №206 нардепа від «Батьківщини» Андрія Кожем’якіна. Також дві кнопки «за». Поправка №216 нардепа від «Голосу» Олега Макарова. Місця Кальцева й Пономарьова засвітилися зеленим. Поправка №249 нардепа від ОПЗЖ Григорія Мамки. Тут Кальцев, схоже, схибив, оскільки натиснув за себе кнопку «за», а за Пономарьова – «проти». Поправка №314 також авторства Мамки. Два голоси «за». Поправка №1 нардепів від «Слуги народу» Дениса Монастирського, Максима Павлюка, Володимира Захарченка та Галини Михайлюк. Кальцев натиснув на дві кнопки «утримався». Голосування про проект закону про внесення змін до закону «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності ДБР (№2116) у другому читанні та в цілому. Так само два голоси «утримався».

Під час реєстрації на вечірнє пленарне засідання 3 грудня Кальцев також натиснув на кнопки за себе й за відсутнього Пономарьова. Результати реєстрації можна побачити тут – Пономарьов нібито «присутній».

Як зазначає «Чесно», Кальцев значиться фігурантом антикорупційних розслідувань та гречкосієм, він став дев’ятим кнопкодавом у Верховній Раді 9-го скликання.