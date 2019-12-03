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У Росії проживає майже два мільйони українців, але немає жодної української школи

Вероніка Рой

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У Російській Федерації немає жодної школи з українською мовою навчання, хоча у країні, за офіційними даними, проживає 2 млн українців. Про це заявив директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко у Женеві на Форумі ООН з питань меншин, передає Укрінформ.

 

«Що казати про саму РФ, де лише за офіційними даними проживає майже 2 млн українців, однак немає жодної школи з українською мовою навчання», – заявив український чиновник.

Представник України висловив глибоке занепокоєння ситуацією, що склалась у сфері освіти в окупованій Російською Федерацією АР Крим та м. Севастополь. Зокрема, він вказав на те, що після окупації Криму кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася в 150 раз, і формально на півострові залишилася лише одна школа з українською мовою навчання.

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