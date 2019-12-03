«Повертайся і залишайся»: Зеленський анонсував кредити для бізнесу під 5-9%

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми «Повертайся і залишайся», спрямованої на створення умов, що сприятимуть поверненню українців, які наразі проживають за кордоном. Також вона покликана зупинити тих, хто прагне покинути Україну у пошуках кращої долі. Про це йдеться у відеозверненні, оприлюдненому Офісом президента.

Перший етап реалізації програми – забезпечення доступних кредитів для власної справи під 5%, 7% та 9%.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> «Під час своєї інавгурації я говорив про те, що нас, українців, в усьому світі 65 мільйонів. І ви дуже потрібні нашій державі: ваші таланти, знання, ментальні цінності. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулися додому. Ми також дуже хочемо, щоб і ті, хто опустив руки, на жаль, і планує поїхати з України, залишилися. Тому ми запускаємо нову державну програму «Повертайся і залишайся»», – зазначив Володимир Зеленський.

Перший етап – доступні кредити для ведення власної справи для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес. Сума кредиту – 1,5 млн грн на 5 років:

– ставка 5% – для нового або діючого бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця

– ставка 7% – для нового бізнесу або діючого бізнесу з виручкою до 25 млн грн в рік, який не створює нові робочі місця. За кожного найманого нового працівника ставка знижуватиметься на 0,5%

– ставка 9% – для працюючого бізнесу, який має виручку 25-50 млн грн, і хоче розширити власну справу.