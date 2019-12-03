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Львів’ян попереджають про ожеледицю на дорогах

Вероніка Рой

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По території Львівської області та у Львові 4-6 грудня на дорогах очікується ожеледиця. Про це інформує пресслужба мерії з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології

 

Згідно із прогнозом, завтра, 4 грудня, у Львові вночі прогнозують від -4 до -6 градусів морозу. Вдень буде трішки тепліше: від 1 до 3 градусів тепла. Опадів не передбачається. Вітер західний 5-10 м/с.

Загалом, за прогнозами синоптиків, по території Львівської області у грудні очікувана середня місячна температура повітря на рівнині 0,5 градуси морозу, в горах 1 градус морозу, що на 0,3 — 2,2 градуси  вище норми. Очікувана кількість опадів на рівнині 42 мм, в горах — 71 мм (82−117%), що в межах норми.

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