ОСТАННІ НОВИНИ

«Це вірус, який роз'їдає віру». Папа Римський засудив споживацтво

Соломія Головіна

|

Папа Римський Франциск закликав людей протистояти надмірному споживацтву напередодні Різдва, назвавши консюмеризм вірусом, який нападає на віру і ображає потребуючих. Про це понтифік сказав під час проповіді в неділю, повідомляє «Європейська правда»  з посиланням на Reuters.

 

«Коли ви живете заради речей, речей ніколи не буває достатньо, жадібність наростає, а інші люди стають перешкодами в цій гонці», – сказав він, засудивши «панування споживацтва».

Папа Франциск виступив із цією заявою у неділю, у проміжку між двома найбільшими днями покупок в році в багатьох країнах, таких як Сполучені Штати  і «кіберпонеділком». Цього року онлайн-продажі в США досягли $7,4 млрд у «чорну п’ятницю», що майже на 20% більше, ніж в минулому році.

Папа сказав, що «споживацтво – це вірус, який роз’їдає віру», тому що він змушує людей забувати про «брата, який стукає у ваші двері».

Він закликав людей «протистояти сліпучим вогням споживацтва, які світитимуть скрізь» цього місяця перед Різдвом.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...