«Це вірус, який роз'їдає віру». Папа Римський засудив споживацтво

Папа Римський Франциск закликав людей протистояти надмірному споживацтву напередодні Різдва, назвавши консюмеризм вірусом, який нападає на віру і ображає потребуючих. Про це понтифік сказав під час проповіді в неділю, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Коли ви живете заради речей, речей ніколи не буває достатньо, жадібність наростає, а інші люди стають перешкодами в цій гонці», – сказав він, засудивши «панування споживацтва».

Папа Франциск виступив із цією заявою у неділю, у проміжку між двома найбільшими днями покупок в році в багатьох країнах, таких як Сполучені Штати і «кіберпонеділком». Цього року онлайн-продажі в США досягли $7,4 млрд у «чорну п’ятницю», що майже на 20% більше, ніж в минулому році.

Папа сказав, що «споживацтво – це вірус, який роз’їдає віру», тому що він змушує людей забувати про «брата, який стукає у ваші двері».

Він закликав людей «протистояти сліпучим вогням споживацтва, які світитимуть скрізь» цього місяця перед Різдвом.