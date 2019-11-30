Виховання дитини в неповній родині не має на неї поганого впливу, – дослідження

Зараз багато матерів вирішують виховувати дитину самотужки. І жінку може хвилювати важливе питання: чи отримає її малеча все те, що мають діти з традиційних родин.Чи не вплине відсутність батька негативно на емоційний та психологічний розвиток дитини? Ні, немає особливої різниці між дітьми, які зростають в різних типах родин. Такі результати дослідження Європейської спільноти ембріології та репродукції людини, пише УП з посиланням на Motherly.

У досліджені порівнювали 69 мам, які свідомо виховували дітей без батька, та 59 матерів з гетеросексуальних родин, де участь у вихованні дитини брали обидва партнери.

Як виявилось, жодної різниці у поведінці дітей не було виявлено.

«Припущення, що зростати у неповних родинах може погано впливати на дитину, з’явилося з досліджень, де вивчались діти, чиї батьки розлучились або мали довготривалий конфлікт.

Але схоже, що проблема в складних стосунках між батьками та дитиною, а не у відсутності батька як такого», – каже дослідниця Матільда Брівей.

Отож, якщо мама вирішила виховувати дитину без батька – то з нею буде все гаразд. Врешті решт, єдине, що дійсно має значення в родині – це любов.