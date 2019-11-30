«Платити неможливо, зменшити». Зеленський обговорив шляхи зниження ціни на опалення для українців

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили шляхи зниження цін на опалення для українців у грудні. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Ціни на газ зменшились, а тарифи – ні. Чому так? Шукаємо шляхи, як знизити ціну та зробити так, щоб за грудень українці отримали менші квитанції за опалення. Платити неможливо, зменшити», – йдеться у дописі до опублікованого відео.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Як зазначає «Дзеркало тижня», у нараді, зокрема, взяли участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр енергетики Олексій Оржель, керівник Офісу президента Андрій Богдан та його заступниця Юлія Ковалів. Вони говорили про те, що після зниження ціни на газ громадяни повинні отримати більш низькі тарифи, але законодавчо не можна змінювати тарифи на опалення до травня наступного року.

«Ми з ціною на газ впоралися. Для того, щоб тариф на тепло теж пішов вниз цієї зими, у нас є дуже короткий законопроект, який можна внести від президента як невідкладний, і прийняття цього закону призведе до того, що у нас тариф для населення знизиться», – заявив Гончарук.

Ковалів же зазначила, що повноваження з перерахунку тарифів у Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, тому необхідно обговорити питання із НКРЕКП.

«Ми, не промовивши з регулятором, зараз хочемо пропонувати президенту внести закон, і ще незрозуміло, чи він призведе до зменшення реального тарифу. Якщо регулятор нам теж скаже, що йому це важливо, то цей закон можна внести в робочому режимі через депутатів. У нас є зараз, наприклад, законопроект про НКРЕКП, який нам потрібно до 1 січня ухвалити», – сказала вона.

Гончарук переконаний, що це можна здійснити «простим законопроектом, можна переписати, узгодити з регулятором». За прогнозом Кабінету міністрів, тариф на тепло знизиться на 80-130 гривень – 10-15% від нинішнього показника.