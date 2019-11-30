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Екранізація книги Кузьми Скрябіна «Я, «Побєда» і Берлін»: із держбюджету спрямують 27 мільйонів

Соломія Головіна

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Державне агентство з України з питань кіно поінформувало про початок виробництва повнометражного фільму «Я, «Побєда» і Берлін» за однойменним романом Кузьми Скрябіна.

 

Як зазначається, 27 листопада Державне агентство України з питань кіно уклало з ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» договір про надання державної підтримки на виробництво (створення) фільму «Я, «Побєда» і Берлін» розміром 27 млн грн (75% загальної вартості виробництва фільму).

Кінопроєкт комедії «Я, «Побєда» і Берлін» за однойменним романом Кузьми Скрябіна став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисером стрічки є Олександр Кирієнко, автори адаптації сценарію –Анатолій Крим та Олексій Комаровський. Продюсерами стрічки виступили Олексій Терентьєв та Артем Доллежаль.

Комедія за мотивами повісті Андрія Кузьменка розповість історію хлопця Кузьми, який придбав перше в своєму житті авто під маркою «Побєда». Готовий разом із нею підкорювати цілий світ, герой вирушає зі своїм товаришем Бардом до Берліну. Проте ні сам Кузьма, ні Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них, а також того, що повернуться вони з цієї подорожі вже зовсім іншими людьми.

Реліз фільму в Україні заплановано на грудень 2020 року.

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