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Львів’янка стала переможницею конкурсу краси Miss Summer International 2019

Вероніка Рой

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33-річна львів’янка Ганна Гаврилів здобула головну корону міжнародного конкурсу Miss Summer International 2019, який проходив у столиці Філіппін, місті Манила. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор конкурсу краси «Місіс Східна Європа» Уляна Оксенюк.

 

«Головну корону міжнародного конкурсу Miss / Ms Summer International здобула наша Ганна Гаврилів та везе її до Львова. Ганнуся, я знала, що ти зможеш! Люблю тебе та дуже тобою пишаюся!», — написала вона.

Зазначимо, що Ганна Гаврилів опікується Поморянським замком. Вона є керівником благодійного фонду «Спадщина.ua».

«Перемога у конкурсі краси – це не лише про ноги, але і про голову, не лише про вихід на подіум, а і про весь шлях «до». Бо докторами наук стають не найрозумніші, лідерами думок – не наймудріші, королевами – не найгарніші. А ті, що мають силу іти до кінця. І валова частка суспільства живе стереотипом, що краса та інтелект – взаємовиключні поняття, і тому (я була здивована) існують два паралельні світи з абсолютно неймовірними людьми, які в силу цього хибного твердження принципово не перетинаються.

І участь у таких конкурсах – не для нереалізованих жінок та «фіф», як прийнято вважати, а для сильних та стійких. Бо треба бути дуже сильною, аби знайти в собі сили виставити себе на суд, бути готовою до поразки, відбути весь процес у солідарності, толерантності, позитиві та до кінця», — прокоментувала перемогу на своїй сторінці у Facebook Ганна Гаврилів.

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