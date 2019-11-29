Львів'ян запрошують на благодійну вечірку «МИКОlike ФЕСТ»

У Львові 19 грудня проведуть благодійну вечірку «МИКОlike ФЕСТ». Про це повідомляють організатори у соцмережах.

На благодійній вечірці «МИКОlike ФЕСТ» із нагоди урочистого завершення акції «Миколай про тебе не забуде!» будуть присутні: Dj Leo Therapy, Dj Struzh, Stand-Up – Катя Олос ( збірна Львова – Ліга Сміху).

На кошти виручені від попередньо проданих квитків закуплять солодощі, іграшки, засоби гігієни на канцелярське приладдя для подарунків до дня Святого Миколая для 2800 дітей з багатодітних та малозабезпечених родин міста Львова.

«Проведи казковий вечір Дня святого Миколая під запальну музику, підтримай магію свята та допоможи Чудотворцю підготувати подарунки для потребуючих дітей», – наголошують організатори.

Вечірка відбудеться 19 грудня о 19:00 год. у нічному клубі «Picasso» (м. Львів, вул. Зелена, 88).

Варто зауважити, що для учасників бойових дій вхід вільний при пред’явленні посвідчення на вході.