ОСТАННІ НОВИНИ

Як найчастіше називають дітей на Львівщині?

Вероніка Рой

|

Головне управління статистики у Львівській області оприлюднило найпопулярніші імена за 9 місяці 2019 року, якими називали дітей на Львівщини. Так, серед лідерів, як і у попередні роки — Матвій та Софія.

 

Так, найпопулярнішими іменами серед дівчаток у Львівській області були Софія, Анна, Вікторія, Вероніка, Анастасія, Соломія, Яна, Злата, Єва, Марія, Марта, Діана, Дарина, Емілія, Мілана.

Серед хлопчиків у лідерах були імена: Матвій, Максим, Артем, Данило, Владислав, Олександр, Давид, Марко, Денис, Дем’ян, Тимофій, Юрій, Богдан, Роман, Дмитро.

Згідно із даними управління ститистики, за 9 місяці 2019 року у Львівській області народилося 81 пара хлопчиків близнят, дівчаток близнят народилося 74 пари, двійнят — 93, а також троє трійнят.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...