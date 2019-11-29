Як найчастіше називають дітей на Львівщині?

Головне управління статистики у Львівській області оприлюднило найпопулярніші імена за 9 місяці 2019 року, якими називали дітей на Львівщини. Так, серед лідерів, як і у попередні роки — Матвій та Софія.

Так, найпопулярнішими іменами серед дівчаток у Львівській області були Софія, Анна, Вікторія, Вероніка, Анастасія, Соломія, Яна, Злата, Єва, Марія, Марта, Діана, Дарина, Емілія, Мілана.

Серед хлопчиків у лідерах були імена: Матвій, Максим, Артем, Данило, Владислав, Олександр, Давид, Марко, Денис, Дем’ян, Тимофій, Юрій, Богдан, Роман, Дмитро.

Згідно із даними управління ститистики, за 9 місяці 2019 року у Львівській області народилося 81 пара хлопчиків близнят, дівчаток близнят народилося 74 пари, двійнят — 93, а також троє трійнят.