Енергійна Джесіка та спокійна Люся: вихованці ЛКП «Лев», які шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 14 собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, ви чекали на нову підбірку унікальних чотирилапих, які шукають дім? Зустрічайте веселих, вірних, дружніх та щирих друзів, які мріють лише про одне – засинати та прокидатися в обіймах люблячих господарів», – йдеться у повідомленні комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

Чотирилапий красень Марк. Собака потрапив до ЛКП «Лев» на лікування, тому що мав пухлину на шиї. Ветлікарі зробили Марку надважку операцію, яка була успішною. Тепер Марк шукає сім‘ю, яку так потребує, адже після операції та лікування на вулиці йому не вижити.

Молода крихітка Еллі. Чотирилапа – мрія людей, які хочуть завести собаку невеликих розмірів. На жаль, термін її перебування в ЛКП «Лев» завершується, тому Еллі дуже потребує дому. Чотирилапа пройшла усі необхідні маніпуляції та грумінг процедури, тож готова уже зараз переїхати в новий дім.

Чотирилапа віком близько року Адель. По її поведінці та хутрі видно, що вона донедавна була домашньою. На жаль, її термін перебування в ЛКП «Лев» закінчується, тож ми терміново шукаємо для неї господарів.

Молода та енергійна Чилі. Хвостата має здібності до навчання, тому стане для свого господаря спостережливим охоронцем. Чилі потребує просторого дому та теплого місця для відпочинку, адже у неї коротке хутро.

Лагідна, чемна і слухняна Мула, яка досі шукає люблячих господарів. Чотирилапа добре гуляє на повідку, швидко навчається і може проживати в квартирі.

Собака-друг Люся. Хвостата спокійна і може проживати в сім’ї, де є діти, які люблять тварин.

Лея – метиска лайки. Чотирилапа енергійна, грайлива і гавкуча, тож стане для господаря вірним другом та пильним охоронцем.

Уся – собака-друг, яка досі в очікування свого господаря. Хвостата обожнює гуляти на повідку і для своїх господарів стане вірним другом та компаньйоном.

Молода енергійна та дружня Джесіка. Собака може проживати і в квартирі, і на просторому подвір’ї.

Гавкучий та спостережливий Фреді. Хвостатий має здібності до навчання, тому стане для свого господаря чудовим охоронцем.

Пайпер – чотирилапа красуня, віком близько року. Хвостата має здібності до навчання та може проживати в сім‘ї, де є діти, які люблять тварин.

Каіра – метиска вівчарки. Чотирилапа слухняна та добре піддається навчанню.

Молода та активна Харлі. Чотирилапа метис ягдтер’єра та фокстер’єра, що видно по зовнішнім ознакам та характеру. Харлі добре гуляє на повідку, слухняна і має здібності до навчання.

Лагідна та невелика на зріст красуня Бенджі. Хвостата трохи боязлива, тому ідеальний варіант для неї – дім у якому господарі не залишатимуть її надовго саму. Окрім цього, Бенджі обожнює, коли її гладять та лащитись.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест, Марта Возна