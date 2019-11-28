Пристрасний «Дон Жуан» та легендарне «Лебедине озеро»: тиждень у Львівській опері

Історія про «покараного розпусника» у опері «Дон Жуан», перлина балетного мистецтва – «Лебедине озеро». Такими буде репертуар Львівської національної опери на прийдешній тиждень!

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ НА ТИЖДЕНЬ:

ЧЕТВЕР, 28 Листопада; П’ЯТНИЦЯ, 29 Листопада – опера «Дон Жуан» В.-А. Моцарта

Середньовічна іспанська легенда про «покараного розпусника», спокусника жінок Дон Жуана, є одним із найпопулярніших сюжетів в історії світового театру.

Дон Жуан Моцарта – це втілення безрозсудної відваги, кипучої енергії, незнищенного оптимізму й любові до життя. Саме в життєлюбності закладено головний секрет чарівності цього героя. Однак його егоїзм, зневага до законів честі й моралі стають джерелом нещастя для всіх, кого зустрічає Дон Жуан на своєму шляху. Композитор підкреслив подвійність, суперечливість Дон Жуана. Це не просто «покараний розпусник», як у більшості присвячених йому творів, а сильна особистість, яка живе за своїми власними законами.

На сцені Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбулася нова постановка «Дон Жуана». Оновлена опера, яка увійшла до програми «Український прорив» генерального директора та художнього керівника театру Василя Вовкуна, дивує глядачів своїм унікальним, сучасним прочитанням відомого твору.

Сюжет оновленої опери «Дон Жуан» є незвичним, адже режисер-постановник Василь Вовкун вирішив надати цій виставі сучасного трактування. Це стосуватиметься абсолютно всього: костюмів, декорацій, світлового шоу та постановок. Для вистави замовлені спеціальні багатотонні металоконструкції, які зображатимуть щось на зразок телестудії, а гра світла надаватиме неповторної візуалізації.

«Той лабіринт, який створений на сцені – він є в кожного з нас в душі або ж ми це відчуваємо фізично. Бо так чи інакше, життя – це незвіданий лабіринт, і ти не знаєш, куди тебе доля винесе і яким шляхом ти підеш», – розповідає про сценічні декорації Василь Вовкун.

Показ життя сучасного Дон Жуана вимагав від солістів відтворення відвертих, еротичних сцен. Тому постановники визначили для глядачів вікове обмеження: «16+ років».

28 листопада, початок о 18:00, квитки на оперу «Дон Жуан».

29 листопада, початок о 18:00, квитки на оперу «Дон Жуан».

НЕДІЛЯ, 1 Грудня – балет «Лебедине озеро» П. Чайковського

Одне з найбільш фантастичних, неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Його хореографія протягом довгого часу вважається загальновизнаною перлиною світового балету. Саме це мав на увазі великий хореограф ХХ століття Джордж Баланчин, коли вимовив знамениту фразу: «Щоб театральний зал завжди був повний, треба кожен балет називати «Лебедине озеро».

«Лебедине озеро» – переказ старовинної німецької легенди. Молодий принц Зігфрід закохується у зачаровану принцесу-лебедя Одетту. Його щира любов і вірність повинні допомогти їй позбутися від лебединого прокляття чаклуна Ротбарта і повернути коханій людську подобу назавжди.

Початок о 12:00, квитки на балет «Лебедине озеро».

НЕДІЛЯ, 1 Грудня – концерт «Кларнетова палітра» (Дзеркальна зала)

Концерт виконуватиметься у супроводі камерного оркестру Львівської опери.

У програмі:

1. C.M.v.WEBER,op 34.

GRAND QUINTETTO:

1/ Allegro

2/ Fantasia

3/ Menuetto

4/ Rondo

Виконує – Хижий Назар

2. В. А. Моцарт.

Концерт A-Dur для кларнета з оркестром KV 622 у 3-х частинах.

1/ Allegro

2/ Adagio

3/ Rondo

Виконує – Микола Гречух

Початок о 15:00, квитки на концерт «Кларнетова палітра».

НЕДІЛЯ, 1 Грудня – балет «Аїда» Д. Верді

«Аїду», один зі своїх шедеврів, Верді написав на замовлення Каїрської опери в честь відкриття Суецького каналу.

У задушливому пустельному ландшафті, під нескінченно жарким небом склалася любовна піраміда: полонена ефіопська царівна Аїда, полководець Радамес і мстива цариця Амнеріс жадають повітря і любові. Потреба в щирості і справжніх почуттях змушує героїв діяти будь-якими засобами.

Початок о 18:00, квитки на балет «Аїда».

Фото: Львівська опера