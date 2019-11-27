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«Шосте чуття» у Львові презентує новий альбом «Безмежність»

Андрій Котенський

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У Львові відбудеться концерт гурту «Шосте чуття» з презентацією нового альбому «Безмежність». Про це львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Осінній концерт у Львові – це перша ластівка всеукраїнського туру гурту, який запланований на наступну весну. А поки що, саме мешканці та гості Львова зможуть першими почути наживо композиції з нової платівки гурту.

На відвідувачів очікує багато ліричних та драйвових композицій, тож сумувати не доведеться. Окрім цього, під час концерту відбудеться шоу з використанням візуальних ефектів та 3D.

За словами лідера гурту Михайла Бучковського, новий альбом «Шосте чуття» торкається актуальних соціальних тем життя і відрізняється від інших платівок. Однак музиканти так само готові передати всім своїм слухачам запас теплої, живої енергії, якої вистачить на цілу зиму.

Концерт заплановано на 29 листопада у концерт-холі «Малевич» об 19.00.

Квитки можна придбати тут: Kontramarka

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