Профільний комітет Ради підтримав правку, через яку оголосила голодування адвокатка родин Героїв Небесної Сотні

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку до законопроєкту про Державне бюро розслідувань. Вона дозволить слідчим, які розслідували справи Майдану, перейти з Генпрокуратури до ДБР без проходження конкурсу. Про це інформує «Громадське».

Як передає «Інтерфакс-Україна», за відповідне рішення проголосували 18 з 19 членів комітету.

На думку ініціаторів поправки, розслідування справ Майдану новими слідчими ДБР може уповільнити процес пошуку винуватців. Схвалення цієї правки дозволить попереднім слідчим продовжити розпочату роботу.

Нагадаємо, 21 листопада адвокатка родин загиблих на Майдані Євгенія Закревська оголосила, що починає голодування, поки поправку для продовження розслідування справ Майдану не ухвалить Верховна Рада.