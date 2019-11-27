ЛКП «Лев» разом з ветлікарями міжнародного фонду стерилізуватимуть безпритульних котів Львова

З 2 до 6 грудня ветлікарі фонду FOUR PAWS International працюватимуть в Першій комунальній ветеринарній клініці, що діє на базі ЛКП «Лев», де стерилізуватимуть безпритульних котів, яких опікуни принесуть для проведення процедури. Про це повідомила директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак, передає пресслужба мерії Львова.

«Наше підприємство спільно з Four Paws International були партнерами першого в світі підрахунку котів, що відбувся у Львові влітку. У місті проживають 5992 вуличних муркотунів, 90% з яких не є стерилізованими, а отже — їхня кількість суттєво зростатиме без акценту на гуманне скорочення чисельності, шляхом біостерилізації та прилаштування у сім’ї. З 2016 року силами ЛКП «Лев» вдалося стерилізувати та вакцинувати 1579 тварин і прилаштувати 207 котів, а ще 125 тварин успішно стерилізовано фахівцями FPU у 2018 році. Закликаю опікунів максимально долучитися до цієї ініціативи», — зазначила очільниця ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Відомо, що таку акцію ЛКП «Лев» спільно з фондом FOUR PAWS International проводять вдруге.

«Уже вдруге фахівці нашого фонду разом з ветлікарями ЛКП «Лев» стерилізуватимуть безпритульних тварин. Цього разу в Першу комунальну ветеринарну клініку працюватимуть двоє наших ветлікарів, які допоможуть реалізувати головну мету нашої акції — гуманним методом зменшити кількість безхатніх котів», — розповіла директор ТзОВ «Чотири лапи Україна» Олександра Лісчишина.

В ЛКП «Лев» кажуть, щоб записатися на стерилізацію необхідно попередньо записатися на операцію, зателефонувавши за номером: 068−53−54−545 та натиснувши після прослуховування автовідповідача цифру 1. Також після процедури потрібно забрати тварину на добу для перетримки в тепле місце під нагляд.

Окрім стерилізації, усім котам буде зроблено вакцинацію від сказу і тату на вусі, аби проіндентифікувати стерилізованих тварин.

Незважаючи на приїзд фахівців ТзОВ «Чотири лапи Україна», ЛКП «Лев» та ПКВК продовжуватимуть звичну роботу зі стерилізації безпритульних собак та котів, згідно з графіком.