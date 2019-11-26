Українських школярів навчатимуть медіаграмотності

Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що школярів навчатимуть медіаграмотності в рамках запровадження нового державного стандарту базової освіти. Про це вона повідомила журналістам, передає УНН.

«Я вважаю, що певна інформгігієна є надважливою компетентністю, якою має володіти кожен сьогодні, незалежно, до речі, від віку. Оскільки те, наскільки ми неселективно підходимо до новин – це дуже часто спричинює абсолютно дивні процеси у суспільстві. Тому починати зі школи працювати над медіаграмотністю – дуже важливо, і ми це зараз вплітаємо під час розробки державного стандарту базової освіти, а також будемо прописувати через освітні програми», – повідомила Новосад.

Міністр зазначила, що державний стандарт на доопрацюванні, і вона розраховує презентувати його громадськості у березні 2020 року.

«Державний стандарт ми маємо розробити, зараз ми його доопрацьовуємо, і я розраховую, що ми презентуємо його громадськості десь у березні 2020 року – це стандарт 5-9 класу Нової української школи (НУШ – ред.)», – зазначила міністр.

Так, розробка Держстандарту НУШ для середніх класів, наразі на початковому етапі.

«Ми зараз на етапі початковому. Перший-другий клас – в оновлену українську школу. Нам ще необхідно два роки – довести початкові класи, і з 2022 року – у нас буде вперше 5-клас, який буде навчатися за новим стандартом і де буде ця компетентність», – розповіла Новосад.