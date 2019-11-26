Україна посіла 96-е місце в світовому рейтингу добробуту, складеному міжнародною аналітичною організацією Legatum Institute, передає Радіо Свобода.

Всього в рейтингу оцінювали 167 країн. Порівняно з минулим роком Україна піднялася на три позиції (з 99-го місця), а за десять років (з 2009 року) країна опустилася в рейтингу на 10 позицій.

Крім базових економічних показників, вчені аналізують стан освіти й охорони здоров’я, рівень безпеки, особистої свободи, якість державних послуг і те, чи в країні легко займатися підприємництвом й інноваціями.

Найвищу оцінку Україна отримала за освіту (37-е місце) й умови життя (69-е), найнижчу – в категорії «соціальний капітал» (міжособистісна довіра, довіра до інституцій) (148-е) і за рівнем особистої безпеки (145-е) й довкілля (127-е).

Перше місце в рейтингу посідає Данія. У першій п’ятірці також: Норвегія, Швейцарія, Швеція, Фінляндія.

США – на 18-му місці.

Замикають рейтинг африканські країни: Південний Судан, Ємен, ЦАР.

Індекс процвітання Legatum 2019 року показує, що глобальне процвітання перебуває на найвищому рівні за всю історію: 148 зі 167 країн мають вищий рівень добробуту, ніж 10 років тому.

Це зростання зумовлене більш відкритими економіками і кращим життєвим досвідом завдяки поліпшенню охорони здоров’я, освіти й умов життя в усьому світі, кажуть дослідники.

Водночас вони наголошують, що гірший рівень особистої свободи й державного управління стримують подальше процвітання.